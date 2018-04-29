Дженнифер Лопес выпустила новый клип

48-летняя американская певица Дженнифер Лопес , которая недавно попала в топ-100 самых влиятельных жителей планеты, сделала очередной подарок поклонникам. Она представила миру новую работу — откровенный и чувственный клип к песне El Anillo, в котором примерила образ королевы.

В зажигательном клипе к испаноязычному танцевальному треку El Anillo Дженнифер Лопес в который раз показала, что годы над ней не властны. Фанаты могут увидеть звезду в соблазнительных полупрозрачных нарядах. Им особенно понравились жаркие танцы кумира в прозрачном боди, которые она вместе с балетом исполняла в воде. Для съемок клипа селебрити нарастила волосы, длина которых достигает ягодиц. Некоторые язвительно отметили набранные килограммы знаменитости, хотя только недавно в интернете обсуждали то, как сильно певица сбросила вес.

Сейчас в соцсетях обсуждают новый видеоролик исполнительницы, которая считается одной из самых красивых женщин мира: «Вау, она как всегда роскошна!» «Поправилась немного, была стройнее». «Образ королевы ей к лицу». «Выпустила очередной классный клип, поздравляем!» «Я ее обожаю, она такая яркая!» Исходя из того, что в тексте песни певица просит у возлюбленного кольцо, многие подписчики решили это весьма «непрозрачным» намеком на будущую свадьбу, о которой давно строят догадки. Известно, что Дженнифер Лопес три раза была замужем, от певца Марка Энтони у нее двое детей. Кто знает, возможно, нынешний мужчина Алекс Родригес станет ее четвертым избранником.

Недавно стало известно, что в конце марта Дженнифер Лопес купила с гражданским мужем апартаменты в самом высоком здании США. Стоимость «любовного гнездышка» составила $15 миллионов, оно расположено в 96-этажном небоскребе 432 Park Avenue в Нью Йорке. Поговаривают, что красавица ждет третьего ребенка, но пока официального подтверждения этим слухам нет.