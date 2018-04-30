Иван Ургант выступил на одной сцене с Джаредом Лето и группой 30 Seconds to Mars

Концерт группы прошел в СК «Олимпийский» 28 апреля.

В субботу, 28 апреля, с Москве в СК «Олимпийский» состоялся концерт рок‐группы 30 Seconds to Mars, солистом которой является Джаред Лето . Во время выступления, Лето пригласил на сцену, как он выразился, специального гостя. Им стали известный российский телеведущий Иван Ургант

— Единственный и неповторимый, самый веселый человек в России Иван Ургант, — так представил его фронтмен группы.

Зал ответил восторженными криками и аплодисментами.

— Привет, «Олимпийский!» Как приятно сегодня стоять здесь, на этой сцене, вместе с ребятами, с которыми я когда-то начинал эту группу, — пошутил Иван Ургант.

Кроме того, музыканты, приехав в Россию, устроили незапланированный концерт на Дворцовой площади в Санкт‐Петербурге. Исполнив несколько песен вместе со своими поклонниками, музыкантам с трудом удалось выбраться из плотного кольца фанатов и покинуть площадь.

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