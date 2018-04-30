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Иван Ургант выступил на одной сцене с Джаредом Лето и группой 30 Seconds to Mars
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Иван Ургант выступил на одной сцене с Джаредом Лето и группой 30 Seconds to Mars 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Концерт группы прошел в СК «Олимпийский» 28 апреля.
В субботу, 28 апреля, с Москве в СК «Олимпийский» состоялся концерт рок‐группы 30 Seconds to Mars, солистом которой является Джаред Лето. Во время выступления, Лето пригласил на сцену, как он выразился, специального гостя. Им стали известный российский телеведущий Иван Ургант.
— Единственный и неповторимый, самый веселый человек в России Иван Ургант, — так представил его фронтмен группы.
Зал ответил восторженными криками и аплодисментами.
— Привет, «Олимпийский!» Как приятно сегодня стоять здесь, на этой сцене, вместе с ребятами, с которыми я когда-то начинал эту группу, — пошутил Иван Ургант.
Кроме того, музыканты, приехав в Россию, устроили незапланированный концерт на Дворцовой площади в Санкт‐Петербурге. Исполнив несколько песен вместе со своими поклонниками, музыкантам с трудом удалось выбраться из плотного кольца фанатов и покинуть площадь.
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