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Ургант выступил с группой 30 Seconds to Mars в «Олимпийском»
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Ургант выступил с группой 30 Seconds to Mars в «Олимпийском» 

360tv.ru 2 часа назад
28 апреля в СК «Олимпийский» состоялся сольный концерт рок‐группы 30 Seconds to Mars. Неожиданным гостем мероприятия стал российский шоумен Иван Ургант. Видеозаписи совместного выступления зрители выкладывают в социальные сети.
«Единственный и неповторимый, самый веселый человек в России Иван Ургант», — так представил его фронтмен группы Джаред Лето. Зал взорвался восторженными аплодисментами.
В 2015 году Ургант уже выступал на концерте группы, но тогда он лишь объявлял коллектив. А в этом году спел вместе с солистом новый трек Dangerous Night.
Привет, «Олимпийский!» Как приятно сегодня стоять здесь, на этой сцене, вместе с ребятами, с которыми я когда-то начинал эту группу
— пошутил Иван Ургант.
Музыканты популярной американской группы 30 Seconds to Mars, лидером которой является Джаред Лето, также устроили незапланированный концерт на Дворцовой площади в Санкт‐Петербурге. Исполнив несколько песен вместе со своими поклонниками, музыкантам все же удалось выбраться из плотного кольца фанатов и покинуть площадь.
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