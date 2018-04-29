Ургант выступил с группой 30 Seconds to Mars в «Олимпийском»

28 апреля в СК «Олимпийский» состоялся сольный концерт рок‐группы 30 Seconds to Mars. Неожиданным гостем мероприятия стал российский шоумен Иван Ургант . Видеозаписи совместного выступления зрители выкладывают в социальные сети.

«Единственный и неповторимый, самый веселый человек в России Иван Ургант», — так представил его фронтмен группы Джаред Лето . Зал взорвался восторженными аплодисментами.

В 2015 году Ургант уже выступал на концерте группы, но тогда он лишь объявлял коллектив. А в этом году спел вместе с солистом новый трек Dangerous Night.

Привет, «Олимпийский!» Как приятно сегодня стоять здесь, на этой сцене, вместе с ребятами, с которыми я когда-то начинал эту группу

— пошутил Иван Ургант.

Музыканты популярной американской группы 30 Seconds to Mars, лидером которой является Джаред Лето, также устроили незапланированный концерт на Дворцовой площади в Санкт‐Петербурге. Исполнив несколько песен вместе со своими поклонниками, музыкантам все же удалось выбраться из плотного кольца фанатов и покинуть площадь.