Музыкальная конференция состоялась на фестивале «Российские вечера в Италии»

В рамках фестиваля «Российские вечера в Италии» в театре Сторки города Модена состоялась конференция, где встретились профессор кафедры хорового исполнительского искусства имени Чайковского Александр Соловьев и профессор хорового направления музыки и кино в Консерватории Венччи Тонелли маэстро Карпеня.

Уникальность этой конференции заключалась в том, что в одном месте встретились два разных народа, две разные культуры.

За последние пять лет мы издали два сборника хора, это та музыка, которая идет в ногу со временем. Для каждого человека, для каждого коллектива есть знаковые имена — для нас это Родион Щедрин , которому в прошлом году исполнилось 85 лет — Александр Соловьев.

На конференции коллеги обменивались опытом, просматривали отрывки выступлений выдающихся композиторов, солистов, хормейстеров России и Италии.

Также в рамках конференции выступила Мария Челмакина, солистка и хормейстер Камерного хора Московской консерватории. Она исполнила русскую народную песню «Ах ты, ноченька».

Ранее «360» писал, что в ходе фестиваля «Российские вечера в Италии» в театре Сторки открылась выставка Лулио Коррадо. Работа художника «Универсальный язык» будет подарена победителю фестиваля на гала-концерте

1 мая.