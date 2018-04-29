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Музыкальная конференция состоялась на фестивале «Российские вечера в Италии»
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Музыкальная конференция состоялась на фестивале «Российские вечера в Италии» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В рамках фестиваля «Российские вечера в Италии» в театре Сторки города Модена состоялась конференция, где встретились профессор кафедры хорового исполнительского искусства имени Чайковского Александр Соловьев и профессор хорового направления музыки и кино в Консерватории Венччи Тонелли маэстро Карпеня.
Уникальность этой конференции заключалась в том, что в одном месте встретились два разных народа, две разные культуры.
За последние пять лет мы издали два сборника хора, это та музыка, которая идет в ногу со временем. Для каждого человека, для каждого коллектива есть знаковые имена — для нас это Родион Щедрин, которому в прошлом году исполнилось 85 лет  — Александр Соловьев.
На конференции коллеги обменивались опытом, просматривали отрывки выступлений выдающихся композиторов, солистов, хормейстеров России и Италии.
Также в рамках конференции выступила Мария Челмакина, солистка и хормейстер Камерного хора Московской консерватории. Она исполнила русскую народную песню «Ах ты, ноченька».
Ранее «360» писал, что в ходе фестиваля «Российские вечера в Италии» в театре Сторки открылась выставка Лулио Коррадо. Работа художника «Универсальный язык» будет подарена победителю фестиваля на  гала-концерте
1 мая.
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