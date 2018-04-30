Боевая девчонка! Игорь Николаев рассказал о характере младшей дочери

58-летний певец и композитор Игорь Николаев и его 35-летняя супруга Юлия Проскурякова стали родителями в 2015 году. Сейчас дочери музыкантов 2,5 года. В недавнем интервью порталу Sobesednik.ru Николаев рассказал, что дочка очень смышленая. Так, девочка очень быстро освоила самокат. «Я был поражен. Дети обычно не знают, что с ним делать и как к нему подойти: носят на себе, волокут по земле. А наша встала, оттолкнулась и поехала! Это просто поразительно. Я сам не умею на нем ездить, кстати. Теперь она должна меня учить! Даже не знаю, в кого пошла Вероника. Скорее всего она сама по себе такая девчонка боевая. На детской площадке устраивает огонь — вы бы видели, что она там делает», — рассказал Игорь Николаев.

Певец и его супруга часто делятся в социальных сетях фотографиями и видео с Вероникой. «Не могу не делиться с людьми маленькими радостями, которые происходят в нашей семье. Народная молва у нас хорошо работает — все равно все всё узнают», — говорит музыкант.

Напомним, у Игоря Николаева есть старшая дочь Юлия, которая проживает в Америке. Вероника стала вторым ребенком музыканта и первым для Юлии Проскуряковой.