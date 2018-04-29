Игорь Николаев: Вы бы видели, что дочь устраивает на детской площадке!

Теперь все свободное время он проводит вместе с двухлетней Вероникой и ее мамой Юлей Проскуряковой . Композитор старается запечатлеть каждый новый шаг малышки!

— Не могу не делиться с людьми маленькими радостями, которые происходят в нашей семье, — говорит Игорь. — Народная молва у нас хорошо работает — все равно все всё узнают.

В свои два с небольшим года Вероника радует папу большими успехами. Например, недавно она освоила самокат. Причем сделала это без особого труда.

— Я был поражен, — восхищается знаменитый «дельфин». — Дети обычно не знают, что с ним делать и как к нему подойти: носят на себе, волокут по земле. А наша встала, оттолкнулась и поехала! Это просто поразительно. Я сам не умею на нем ездить, кстати. Теперь она должна меня учить! Даже не знаю, в кого пошла Вероника. Скорее всего она сама по себе такая девчонка боевая. На детской площадке устраивает огонь — вы бы видели, что она там делает!

Веронику Игорь уже вводит в светское общество. Она знакома с детьми Аллы Пугачевой Максима Галкина . Те уже в совершенстве знают французский. У дочки Николаева в этом плане успехи поскромнее.

— Она у нас знает несколько слов по-английски, — продолжает Игорь. — Пока этого достаточно. Лизе и Гарику больше лет, чем нашей. Они старше. К тому же там Макс хорошо знает французский. Он может без всякого учителя их научить. А у меня с этим проблемы. Я только по-английски могу изъясняться.

Николаев уверяет, что с девочкой большую часть времени проводит его супруга Юлия Проскурякова . Правда, вскоре будет реже — недавно она решила получить высшее образование.

— Юля поступила на режиссерский факультет, — говорит Игорь Юрьевич. — Ей очень хотелось получить такое образование, чтобы профессионально себя чувствовать на съемочной площадке. Она уже сыграла две главные роли в телевизионных фильмах. И все отметили, что у нее неплохо получилось. Поэтому поступление в институт закономерно. Мы с семьей с пониманием относимся.

Сам Николаев продолжает активно гастролировать. Певец признается: на его концертах зрители хотят услышать старые хиты. И он относится к этому философски.

— Есть несколько ребят — Род Стюард, Элтон Джон Юрий Антонов , — которые пишут песни, выходят, поют их на протяжении многих лет и знают, что они всегда будут востребованы с ними. Я в их числе. Для разнообразия нужно на концерте две-три новые песни исполнить, максимум — четыре. Но все равно все после этого будут просить: «Давайте „Мельницу“ и „Пять причин“.

Николаев уверен, что нынешние звезды будут так же востребованы спустя несколько десятилетий.

— Меня часто спрашивают: „Почему не все, кто вышел из проекта „Голос“, стали большими звездами?“ — продолжает певец. — На вкус телезрителей, они все пели превосходно. Когда ты следишь за певцом или певицей

в проекте — наблюдаешь за профайлами, человеческой судьбой. Зрителям это интересно. А если предлагается чисто песня, то она уже не так интересна. В нашей стране все следят за событиями в личной жизни. Хорошо это или плохо, но это имеет место быть.

»Для Аллегровой сочинять не планирую!»

Игорь Николаев написал массу хитов для Пугачевой, Королёвой и Аллегровой. Недавно «императрица» обмолвилась, что с удовольствием исполнила бы новый хит от маэстро. Но Николаев не спешит.

— Мне кажется, у Иры старые песни интересные, — пояснил Игорь. — Если бы вдруг мы стали новыми, то и песни появились бы. Я написал Ире больше двадцати песен. Мне кажется, что я высказался по всем вопросам. Это были и смешные, и веселые, и трагические песни. Эти направления потом использовали другие композиторы после меня и продолжают это делать. У Иры много новых песен, у нее нет проблем с репертуаром. Если писать что-то новое, то надо что-то придумать про нас. «Миражи», «Старый знакомый» — мы все время пели о себе. Пока такой темы нет. Но если она появится, то будет большая песня.