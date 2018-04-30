30 апреля отмечается Международный день джаза

Каждый год несколько десятков городов мира борются за звание столицы джаза. В 2018 году празднование впервые проходит в Санкт-Петербурге, где с 28 по 30 апреля любители джазовой музыки организовали выставки, лекции, кинопоказы, мастер-классы и музыкальные концерты с участием джазистов со всего мира.

Джаз — это больше чем музыка

Джаз поистине интернационален, а потому в ООН выделяют его необычную дипломатическую роль в объединении мужчин и женщин во всём мире. Организаторы верят, что он может объединить всех людей на Земле, потому что способствует развитию межкультурного диалога и налаживает коммуникацию.

Ещё великий борец за гражданские права Мартин Лютер Кинг говорил о важности этой музыки. «Неудивительно, что поиск истоков джаза приводит к афроамериканцам, которые отстаивали и свою музыку. Задолго до того, как современные публицисты и учёные начали писать о расовой неприязни как о большой проблеме для многорасового мира, музыканты возвратились к своим корням, чтобы подтвердить то, что правило в их душах»», — отмечал оратор.

Возникший в виде синтеза африканской и европейской культур, джаз стал символом борьбы за разрушение устоявшихся культурных традиций, дискриминации и неравенства. Эта музыка была нечто большим, чем просто средством выражения индивидуальности. Джаз представлял собой культурную свободу, способность быть и выражать себя.

Ранее столицами празднования Международного дня джаза были Париж, Вашингтон, Стамбул, Гавана и Осака, где музыку играли на маленьких площадках и на крупных фестивалях.

А в этом году Санкт-Петербург принимает всех любителей джазовой музыки. Праздничные мероприятия проходят на центральных площадках города — Торжественное открытие состоялось в Главном штабе Эрмитажа , образовательная и дискуссионная программы — в Филармонии джазовой музыки и в малых залах «Мариинского-2». Венцом праздника станет «All-Star Global Concert» — Гала-концерт мировых звезд джаза.

Колыбель советского джаза

За звание джазовый столицы 2018 года боролись 18 стран, но международное жюри отдало предпочтение Санкт-Петербургу. Выбор города на Неве символичен, потому что именно там в 1927 году состоялся один из первых джазовых концертов в Советском Союзе. С того времени Ленинград стал колыбелью советского профессионального джаза. Там выступали джаз-банды Бориса Крупышева, а в 1929 году родилась «Ленинградская джаз-капелла», создавшая первый советский джазовый репертуар. Уже в тридцатые годы ансамбль стал штатным коллективом ленинградского радио.

Один из самых известных артистов СССР Леонид Утёсов начинал свою джазовую деятельность в довоенном Ленинграде. Он создал джазовый оркестр «Теа-джаз» в 1927 году, а затем с помощью блестящего трубача-виртуоза Якова Скоморовского смог привлечь туда ведущих исполнителей из нескольких ленинградских театров.

Интересно, что оркестр Утёсова принял участие в сьёмках любимого фильма Иосифа Сталина «Весёлые ребята». Эта картина стала популярной не только в СССР, но и за рубежом. Известный американский актёр и комик Чарли Чаплин позднее сказал, что до «Весёлых ребят» в США знали лишь писателя Фёдора Достоевского . «Теперь американцы увидели большие перемены в психологии людей. Люди смеются. Это большая победа. Это агитирует больше, чем доказательство стрельбой и речами», — писал он.

Справка

Джаз — это музыка, которая вобрала в себя живой ритм Африки и ритуальные песнопения баптистских протестантских церквей. Это направление в музыке в начале XIX века создали народы, которые веками притеснялись и были лишены гражданских прав на многих частях мира. Истоки джаза лежат на американском континенте, куда свозили рабов со всей Африки. Эти люди могли не понимать друг друга, но именно необходимость взаимодействия на чужой земле способствовала появлению единой культуры афроамериканского народа и джаза как гимна этой культуры. Вот почему история джаза не отделима от истории борьбы за гражданские права.