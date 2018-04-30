Мировые звезды джазовой музыки выступили на гала-концерте в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. / ТАСС /. Ведущие мировые исполнители джазовой музыки выступили на гала-концерте All-Star Global Concert, который прошел в понедельник на Новой сцене Мариинского театра, передает корреспондент ТАСС. Музыкальный вечер, транслировавшийся в прямом эфире по всему миру, стал завершением празднования VII Международного дня джаза, столицей которого в этом году стал Санкт-Петербург.

"Я рада быть сегодня вместе с вами, чтобы отметить Международный день джаза здесь, в Санкт-Петербурге — культурной и музыкальной столице, в городе, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО ", — сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, обращаясь к участникам и гостям концерта.

По ее словам, джаз выступает «посланием свободы и созидания» и отражает основополагающие ценности человечества, что делает язык этой музыки понятным всем. Азуле отметила, что в этом году Международный день джаза, который проводится уже в седьмой раз, отмечается в 190 странах мира. В качестве площадок его мероприятий выступили школы, музеи, досуговые центры, университеты и джаз-клубы. В 2019 году столицей Международного дня джаза станет австралийский Сидней, объявила Азуле.

Выдающийся джазовый пианист, 14-кратный обладатель премии «Грэмми», посол доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Херби Хэнкок отметил перед началом концерта «первоклассный состав исполнителей со всего мира», собравшийся на гала-вечере в Санкт-Петербурге. Будучи инициатором создания Международного дня джаза, он подчеркнул, что этот музыкальный жанр «олицетворяет терпимость, уважение и мирное сосуществование, ломает барьеры и побуждает межкультурный диалог».

Осуществление мечты

Вечер завершился совместным исполнением всеми участниками концерта композиции, вдохновленной всемирно известной песней Джона Леннона Imagine и сопровождавшейся многоплановой вокально-инструментальной джазовой импровизацией. Гости стоя аплодировали исполнителям, не отпуская их со сцены на протяжении нескольких минут.

"Действительно, мечта осуществилась", — сказал Бутман в финале концерта.

Шоу завершило трехдневный джаз-марафон, который проходил в Петербурге, начиная с 28 апреля. Концерты организовали на открытых площадках, в городских джаз-клубах и учебных заведениях. В их программе была как джазовая классика, так и новации в этой музыкальной сфере, прошли показы фильмов о джазе.

Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году. С 2012 года фестиваль проходит ежегодно 30 апреля в десятках городов по всему миру. Ранее центрами этого праздника были Вашингтон, Стамбул, Париж, Осака и Гавана. Право стать в этом году столицей джазового дня оспаривали 18 стран, однако международное жюри отдало предпочтение городу на Неве.