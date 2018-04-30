В Петербурге отметят Международный день джаза 

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Концерты мировых звезд джазовой сцены, среди которых Джон Бисли, Дайан Ривз, Маркус Миллер и Джеймс Мориссон, лекции и мастер-классы состоятся в Санкт-Петербурге в Международный день джаза, сообщает пресс-служба мероприятия.
Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2011 года. Он ежегодно отмечается по всему миру 30 апреля. В этом году мировой столицей джаза выбрали Санкт-Петербург, который стал главной площадкой для мероприятий, приуроченных к этому празднику.
"Кульминацией праздника станет «All-Star Global Concert» — гала-концерт мировых звезд джаза, который пройдет 30 апреля в «Мариинском-2» и в седьмой раз объединит сотни культур, языков и музыкальных стилей, собрав на одной сцене самых известных джазменов со всей планеты. Список артистов формировал знаменитый пианист, продюсер, композитор, многократный номинант на премии Emmy и Grammy Джон Бизли. Впервые для участия в гала-концерте было отобрано много российских джазовых музыкантов, что представляет отдельный предмет для гордости — это Олег Аккуратов, Давид Голощекин, Вадим Эйленкриг, Анатолий Кролл, Олег Бутман и Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана", — говорится в сообщении.
Кроме того, на сцену выйдут Джон Бисли, Дайан Ривз, Маркус Миллер, Джеймс Мориссон и многие другие. В городе также пройдут тематические концерты, мастер-классы, джем-сейшены и лекции.
Так, на площадках Филармонии джазовой музыки и «Мариинского-2» состоится мастер-класс по джазовому танцу «Authentic Jazz: танцевальный трибьют Телониусу Монку», который проведет известный исследователь афро-американского танца Алина Сокульская, и мастер-класс по Contemporary Jazz от Марины Правкиной, уроки по игре на джазовой гитаре, трубе и фортепиано, а также панельная дискуссия по теме «Женщины в джазе», уроки вокального мастерства и многое другое.
К Международному дню джаза также присоединится Москва. В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ пройдет бесплатный концерт Аделины Моисеевой и ее музыкального коллектива. Молодая исполнительница является лауреатом многих фестивалей и конкурсов. В своем творчестве она сочетает элементы фанка, рока и электронной музыки.
Организаторами празднования Международного дня джаза в России выступают ЮНЕСКО, Институт джаза имени Телониуса Монка (США), Минкультуры РФ, правительство Санкт-Петербурга, Фонд поддержки и развития музыкального искусства имени Игоря Бутмана.