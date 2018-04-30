В Петербурге отметят Международный день джаза

Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2011 года. Он ежегодно отмечается по всему миру 30 апреля. В этом году мировой столицей джаза выбрали Санкт-Петербург, который стал главной площадкой для мероприятий, приуроченных к этому празднику.

Кроме того, на сцену выйдут Джон Бисли, Дайан Ривз, Маркус Миллер, Джеймс Мориссон и многие другие. В городе также пройдут тематические концерты, мастер-классы, джем-сейшены и лекции.

Так, на площадках Филармонии джазовой музыки и «Мариинского-2» состоится мастер-класс по джазовому танцу «Authentic Jazz: танцевальный трибьют Телониусу Монку», который проведет известный исследователь афро-американского танца Алина Сокульская, и мастер-класс по Contemporary Jazz от Марины Правкиной, уроки по игре на джазовой гитаре, трубе и фортепиано, а также панельная дискуссия по теме «Женщины в джазе», уроки вокального мастерства и многое другое.

К Международному дню джаза также присоединится Москва. В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ пройдет бесплатный концерт Аделины Моисеевой и ее музыкального коллектива. Молодая исполнительница является лауреатом многих фестивалей и конкурсов. В своем творчестве она сочетает элементы фанка, рока и электронной музыки.