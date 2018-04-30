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Детский хор из Екатеринбурга выиграл две номинации на престижном музыкальном фестивале в Бельгии
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Детский хор из Екатеринбурга выиграл две номинации на престижном музыкальном фестивале в Бельгии 

e1.ru 51 минуту назад
Фото: e1.ru
Детский хор Екатеринбургского театра оперы и балета выиграл две номинации на 66-м Европейском молодёжном музыкальном фестивале, который проводится в бельгийском городе Неерпельт. Здесь екатеринбуржцы выступали в двух категориях, и в обеих заняли первые места с отличием. В коллективе поют дети в возрасте от 8 до 17 лет, причём старшие девочки хора на фестивале также выступили отдельно, как ансамбль «Светлана».
— Фестиваль проводится уже несколько десятилетий и имеет хорошую репутацию. Сложно было петь в незнакомом зале без репетиций и график очень насыщенный, что добавляет интереса, но требует сил, внимания и мотивации, — рассказала руководитель коллектива Елена Накишова.
Участники хора уже получили свои дипломы и медали, но домой вернутся только 3 мая, после окончания фестиваля. Всего в этом году на фестиваль в Бельгию приехали 88 хоров из 23 стран.
Детский хор Екатеринбургского академического театра оперы и балета был основан ещё в 1990 году. За это время участники коллектива успели сделать многое, даже спеть в зоопарке для слонихи Даши. Ей так понравилось выступление хора, что она даже пустилась в пляс. А на прошедшем весной 2017 года в Словении юношеском хоровом конкурсе, ребята набрали наибольшее количество баллов и получили специальный приз за исполнение современного произведения.
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