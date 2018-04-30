Фестиваль «Московская весна а сappella» приглашает посетить музыкальный лекторий и DJ-школу

Уроки в школе диджеинга будут проходить с 11:00 до 20:00.

На фестивале «Московская весна а сappella» можно не только слушать музыку, подпевать, танцевать и отдыхать, но и учиться делать музыкальные композиции, а также организовывать мероприятия и концерта.

На Тверском бульваре для гостей фестиваля открыты школа диджеинга и музыкальный лекторий, которые будут работать ежедневно и принимать всех, желающих постичь основы музыкального творчества и организации мероприятий.

— В школе научат обращаться со специальным оборудованием диджея, принципам сведения и аранжировки треков. Рядом расположился музыкальный лекторий, где Сергей Санчес (DJ Sanchez), Александр Михайлов (NeverMet), Александр Трофимов (LCJ Ice Berg) и другие диджеи поделятся секретами мастерства. Лектории и диджей-школа работают ежедневно, а все занятия в них совершенно бесплатны, — сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» агентству городских новостей «Москва».

Лекции в школе диджеев будут проходить ежедневно с 11:00 до 20:00.

30 апреля в 15:00 Сергей Санчес (DJ Sanchez) расскажет, как организовать клубную вечеринку. А в 17:00 основатель школы Umaker Константин Копытов выступит с лекцией «Организация шоукейса на международном фестивале: от идеи до реализации».

1 мая в 14:00 Кирилл Любимов (Luke Lyubimov) поделится со слушателями нюансами организации выпуска и продвижения собственной музыки на за рубежом.

6 мая в 14:00 организатор вечеринок в клубах Москвы Наталья Дашкова расскажет, как проводить мероприятия на тысячу и более гостей. А в 15:00 диджей и продюсер Евгения Костур поделится особенностями организации музыкальных мероприятий до 300 человек.

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