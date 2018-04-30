CASUAL готовит концерт по заявкам

Группа CASUAL 3 мая в клубе «16 тонн» сыграет концерт по заявкам. Алексей Яшин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что команда готовится исполнить песни со всех своих альбомов. Подробности читайте только на НСН.

«Мы создали специальное сообщество, куда все, кто собирается прийти на наш концерт, сбрасывают свои пожелания. На основании этих пожеланий мы сформируем единый трек-лист, музыкальную программу, и представим ее 3 мая в клубе «16 тонн». Думаю, это будут песни со всех наших альбомов», — пояснил артист.

А кроме хорошо известных песен музыканты представят и ряд совершенно новых своих композиций — сейчас артисты заняты плотной студийной работой и подготовкой новой пластинки.