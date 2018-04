Один в поле воин: звезды, которые не побоялись уйти из групп и построили прекрасную сольную карьеру

Джастин Тимберлейк занимался вокалом с детства: он участвовал в проекте «Клуб Микки Мауса» вместе с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. С другими начинающими певцами из детского шоу Тимберлейк создал группу ‘N Synс, название которой — первые буквы имен всех участников.

В конце 90-х эти ребята были кумирами многих девушек: их песни знали наизусть, а альбомы выпускали огромными тиражами. Сейчас немного забавно смотреть клипы ‘N Sync и видеть в них совсем юного кудрявого Джастина: широкие штаны, нелепые кепочки… Кто же знал, что из него выйдет такой красавец!

В 2002 году Тимберлейк ушел из группы, записал сольный альбом и получил за него две премии «Грэмми». С тех пор он только тем и занимается, что записывает пластинки и тут же собирает награды. Клипы Джастина — отдельный вид искусства: мы же все помним What goes around со Скарлет Йохансон. А еще Тимберлейк снимается в кино и озвучивает мультфильмы — очень разносторонний парень.

Бейонсе

Бейонсе еще в школе начала свой путь к славе. Она участвовала в танцевальных и вокальных конкурсах и много выступала. Первая волна популярности пришла к ней в 90-х, когда она начала петь в R’n’B группе Destiny’s Child. Но мы же знаем, какой мощной харизмой обладает певица! Наверное, в составе группы ей не хватало возможностей для самовыражения. Когда в Destiny’s Child наметился раскол, и все шло к распаду, сидеть без дела она не стала.

В 2003 году Бейонсе Ноулз записала альбом Dangerously In Love, в который вошел один из самых популярных хитов певицы Crazy in love. Много лет спустя она перезапишет его для фильма «50 оттенков серого» и хит станет еще круче!

То, что уход из группы пошел ей на пользу, и доказывать не нужно: Бей — рекордсменка премии «Грэмми» (20 побед и 52 номинации), ездит в мировые турне, занимается своей линией одежды, воспитывает детей, входит в списки самых влиятельных людей мира и снимается в рекламных кампаниях. А журнал Billboard в 2011 назвал ее «артистом тысячелетия».

Зейн Малик

Карьера Зейна началась в 2010 году с участия в английской программе The X-Factor (аналог «Голоса»). Продюсеры проекта решили, что у парня больше шансов прославиться не сольно, а в бойз-бэнде и приставили к нему еще четверых участников шоу: Луи Томлинсона , Гарри Стайлза, Найла Хорана и Лиама Пейна

Проект только что образовавшаяся группа One Direction так и не выиграла, но сразу после окончания подписала контракт с фирмой Syco Music и стала набирать популярность. За пять лет парни выпустили четыре альбома, про них сняли фильм и написали несколько книг. Жаль, до России они так и не доехали, а в 2015 году и вовсе распались.

Зейн покинул коллектив первым. Сейчас почти все бывшие вокалисты One Direction занимаются сольной карьерой, но мы считаем, что у Малика это получается лучше других. Он уже успел записать синглы вместе с Сией и Тейлор Свифт (а еще повстречаться с Джиджи Хадид). У других ребят из One Direction, кстати, тоже дела идут неплохо.

Ферги

Ферги тоже в детстве участвовала в музыкальном шоу Kins Incorporated, а с 2003 стала вокалисткой в хип-хоп группе The Black Eyed Peace. Хотя группа была на пике популярности, Ферги уже тогда занималась сольной карьерой. Ее дебютный альбом The Dutchess в США трижды становился платиновым. Одна из самых популярных песен Ферги Big girs don’t cry вошла в список лучших треков первого десятилетия XXI века.

В 2013 она записала саундтрек к фильму «Великий Гэтсби» который стал девизом для многих тусовщиков — A little party never killed nobody (небольшая вечеринка никому не повредит!).

Второй альбом певицы вышел только через… одиннадцать лет после выхода первого! Но звезда не бездельничала: записывала треки, ездила в турне, занималась дизайном обуви и даже пробовала создать свой парфюм. Кстати, The Black Eyed Peace существуют до сих пор, но уже без вокалистки. В январе 2018 они выпустили новый альбом, хотя каждый ее участник успешно развивает сольную карьеру.

Элтон Джон так любит тембр голоса и манеру исполнения Робби Уильямса, что называет его Фрэнком Синатрой XXI века. Во всем мире пластинки Уильямса расходятся такими тиражами, что многие зеленеют от зависти. А еще мы не знаем, как это объяснить, но Робби необычайно популярен в Латинской Америке: там его диски — самые продаваемые среди всех англоязычных исполнителей.

Карьера Робби Уильямса началась с того, что его мама нашла объявление о наборе в группу Take That. Робби тогда только окончил школу и решил пойти на кастинг. Его взяли.

Команда была очень популярной, с успехом давала концерты и выпускала альбомы, но после ухода Уильямса долго не продержалась. С 1996 года Робби начал записывать сольные треки и в одиночку добился кудамузыканту анонсировать свой тур, фанаты за один день раскупили 1,6 миллионов билетов! Он, действительно, один из «самых-самых» исполнителей современности, Элтон Джон дурного не посоветует.