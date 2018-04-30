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«Лучше петь своим голосом»: вокал Галины Боб не оценили в сети
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«Лучше петь своим голосом»: вокал Галины Боб не оценили в сети 

Eva.ru 18 минут назад
Фото: Eva.ru
Для тех, кто следит за жизнью и творчеством актрисы Галины Боб, не секрет, что она также занимается и музыкой. У артистки есть собственные песни, которыми она с удовольствием делится со своими поклонниками. В этот раз Галина показала фанатам видео, в котором поет в дуэте с мужчиной, вызвав немало критики.
Поклонники Галины Боб никогда не сомневались в её музыкальном таланте и всегда удивлялись тому, как она преуспевает во многих делах. Однако в этот раз вокал артистки оценили только истинные фанаты, которые души не чают в своём кумире. Большая же часть пользователей рунета, услышав голос Боб в очередном видео, призналась, что недовольна исполнением. В видеоролике голос Галины, по словам фолловеров, звучит слишком «сладко». Превосходный вокал артистки сразу же разоблачили разбирающиеся в музыке люди. Они заверили, что при монтаже этого ролика использовали так называемый автотюн, который и сделал голос Галины чересчур идеальным.
Пользователи рунета признались, что Галина Боб и без того хорошая певица и не нуждается в преобразовании голоса. Они попросили артистку больше делиться песнями в собственном исполнении, только без применения обработки. Комментирующие предложили женщине ввести рубрику, в которой она бы пела песни перед камерой, демонстрируя вокал в чистом виде. «Даже у Бузовой столько обработки нет!» «Как неприятно слушать, ведь это не ваш голос!» «Ты и так круто поешь, зачем так автотюнить?» «Лучше петь своим голосом»
Но Галина не стала реагировать на высказывания интернет-пользователей. Вообще, артистка отличается тем, что не стесняется показывать свои недостатки или представать перед публикой в нелепом виде, а уж в этом видео и подавно ей нечего стыдиться. Недавно она показала подписчикам лучшую, по ее словам, свою фотографию. Женщина надела на голову венец из искусственных цветов, скорчив смешную физиономию.
Публикация от Galina Bob (@galabob) 24 Апр 2018 в 9:01 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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