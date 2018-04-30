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Джанабаева разочаровала фанатов, спев на «Доме-2»
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Джанабаева разочаровала фанатов, спев на «Доме-2» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @albinadzhanabaeva
Известная певица посетила скандальную телестройку.
В последнее время Джанабаева не часто радует поклонников появлением на концертах и съемках, но недавно исполнительница решила посетить телепроект "Дом-2", где спела одну из своих последних песен "Мне просто показалось". Кадрами выступления Альбина поделилась на своей страничке в Instagram.
Однако подписчики певицы не оценили ее поступок. Многие из них не поняли, зачем бывшая солистка "Виа Гры" отправилась на "скандальную" передачу, и отметили, что Джанабаева выбрала "не лучший способ повысить собственную популярность". А некоторые и вовсе разочаровалась в кумире после этого выступления.
"Альбина, что вы там забыли?!",
"Куда смотрит Меладзе?… До чего докатились некогда популярные и всеми любимые певицы!",
"Выступление на великой сцене состоялось, это же Ла-Скала современной музыки…",
"Как несерьёзно, разочарована в вас, неужели так много денег заплатили…",
"А зачем петь в дурдоме, что нет достойных передач?",
"Альбина, вас что перестали приглашать в нормальные, достойные места?",
"За деньги мать родную продадите!".
Конечно, среди поклонников певицы оказались и такие, которые ничего зазорного в выступлении Джанабаевой не увидели. Они ответили злопыхателям, что это ее работа, и Альбина выполнила ее с достоинством.
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