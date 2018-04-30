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Мощный Тимати, лиричный Баста и хулиганские «Ногу свело»: календарь гастролей в Екатеринбурге на май
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Мощный Тимати, лиричный Баста и хулиганские «Ногу свело»: календарь гастролей в Екатеринбурге на май 

e1.ru 31 минуту назад
Фото: e1.ru
В мае актёры и музыканты, видимо, решили сделать перерыв в бурной концертной деятельности, а может быть, уже готовятся к летним гастролям. В Екатеринбурге запланировано не так много концертов и спектаклей, но тем ценнее те, кто до нас всё-таки доедет.
Среди самых известных звёзд — рэперы Тимати и Баста, рокеры «Ногу свело» и Мара, для тех, кто хочет поностальгировать — группа «Браво» и восхитительная Эдита Пьеха, которая перенесла свой концерт в Екатеринбурге с апреля на май из-за болезни. Надеемся, в этом месяце она до нас всё-таки доедет.
Подробнее о том, кого ещё можно будет увидеть и услышать на Урале — в нашем календаре гастролей.
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