Мощный Тимати, лиричный Баста и хулиганские «Ногу свело»: календарь гастролей в Екатеринбурге на май

В мае актёры и музыканты, видимо, решили сделать перерыв в бурной концертной деятельности, а может быть, уже готовятся к летним гастролям. В Екатеринбурге запланировано не так много концертов и спектаклей, но тем ценнее те, кто до нас всё-таки доедет.

Среди самых известных звёзд — рэперы Тимати и Баста, рокеры «Ногу свело» и Мара, для тех, кто хочет поностальгировать — группа «Браво» и восхитительная Эдита Пьеха , которая перенесла свой концерт в Екатеринбурге с апреля на май из-за болезни. Надеемся, в этом месяце она до нас всё-таки доедет.

Подробнее о том, кого ещё можно будет увидеть и услышать на Урале — в нашем календаре гастролей.