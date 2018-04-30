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Галина Боб удивила поклонников вокалом
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Галина Боб удивила поклонников вокалом 

Рамблер 1 час назад
Фото: @galabob
Артистка решила поделиться новым необычным видео в своем микроблоге.
Галина Боб не только играет в театре и кино, но еще и отлично поет. У нее даже есть собственные песни, которыми она с удовольствием делится со своими поклонниками. Однако очередное необычное видео, где Галина поет дуетом вместе с певцом Сергеем Найдуном, вызвало волну критики со стороны ее подписчиков.
Поклонники уверены, что голос артистки на этом видео обработан автотюном и звучит слишком "ненатурально" и "сладко". Они попросили Галину как можно больше делиться своими песнями, но без применения обработки. Некоторые даже предложили Боб создать рубрику, в которой она бы пела песни перед камерой в живую.
"Даже у Бузовой столько обработки нет!",
"Как неприятно слушать, ведь это не ваш голос!",
"Ты и так круто поешь, зачем так автотюнить?",
"Лучше петь своим голосом".
Однако, конечно, были и те, кто остался в полном восторге от совместного исполнения артистов известной песни.
"Мурашки по коже, очень круто",
"Вау! Нет слов! Мурашки по коже! Я в восторге! Уши кайфуют! Браво!",
"У вас лучший голос. Талантливый человек талантлив во всем!",
"Как вы красиво исполнили! Слушала несколько раз! Аж, мурашки по коже! Спасибо вам! Слезы на глазах…".
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