Галина Боб удивила поклонников вокалом

Артистка решила поделиться новым необычным видео в своем микроблоге.

Галина Боб не только играет в театре и кино, но еще и отлично поет. У нее даже есть собственные песни, которыми она с удовольствием делится со своими поклонниками. Однако очередное необычное видео, где Галина поет дуетом вместе с певцом Сергеем Найдуном, вызвало волну критики со стороны ее подписчиков.

Публикация от Galina Bob (@galabob) 24 Апр 2018 в 9:01 PDT

Поклонники уверены, что голос артистки на этом видео обработан автотюном и звучит слишком "ненатурально" и "сладко". Они попросили Галину как можно больше делиться своими песнями, но без применения обработки. Некоторые даже предложили Боб создать рубрику, в которой она бы пела песни перед камерой в живую.

"Даже у Бузовой столько обработки нет!",

"Как неприятно слушать, ведь это не ваш голос!",

"Ты и так круто поешь, зачем так автотюнить?",

"Лучше петь своим голосом".

Однако, конечно, были и те, кто остался в полном восторге от совместного исполнения артистов известной песни.

"Мурашки по коже, очень круто",

"Вау! Нет слов! Мурашки по коже! Я в восторге! Уши кайфуют! Браво!",

"У вас лучший голос. Талантливый человек талантлив во всем!",

"Как вы красиво исполнили! Слушала несколько раз! Аж, мурашки по коже! Спасибо вам! Слезы на глазах…".