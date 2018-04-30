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В честь векового юбилея Рязанского училища ВДВ создается песня о судьбе русского солдата и науке побеждать
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В честь векового юбилея Рязанского училища ВДВ создается песня о судьбе русского солдата и науке побеждать 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Авторский дебют песни, повествующей о судьбе русского солдата и науке побеждать, состоится в третьем квартале 2018 года на одном из концертов ансамбля.
В честь векового юбилея Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ) артисты ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск (ВДВ) готовят специальную песню и видеоклип.
Авторский дебют песни, повествующей о судьбе русского солдата и науке побеждать, состоится в третьем квартале 2018 года на одном из концертов ансамбля. После первого исполнения песня о РВВДКУ и его воспитанниках войдет в основной полуторачасовой репертуар коллектива.
Премьера песни состоится во время концерта, программа которого написана специально по случаю празднования 100-летия десантного вуза. Туда войдут не только классические, народные произведения, композиции советской и современной эстрады, но и уникальные хореографические постановки в самых разнообразных стилях — от классического вальса до современных танцев.
Все номера программы будут отражать эпохи становления и развития ВДВ, а также знаменитого вуза «крылатой пехоты» начиная с пехотных курсов и заканчивая нынешним временем. Весь концерт будет сопровождаться видео— и лазерными эффектами.
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