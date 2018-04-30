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Леонид Агутин стал автором саундтрека к фильму «Черновик»
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Леонид Агутин стал автором саундтрека к фильму «Черновик» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Певец, гитарист и композитор Леонид Агутин записал две песни для предстоящего фильма «Черновик». «Когда я узнал, что это фильм по книге Сергея Лукьяненко, я обрадовался и с удовольствием откликнулся на предложение написать к нему песню, — рассказал Агутин прессе. — Лукьяненко я читал довольно много и с большим уважением отношусь к этому автору, потому что как-то он умудряется балансировать между детективностью, выдуманными мирами и некоторой жизненной философией». Одним из треков стала новая версия песни «Я буду всегда с тобой», написанная в начале двухтысячных и исполнявшаяся в дуэте с Анжеликой Варум. В новой аранжировке песня станет сольным номером. Для финала картины Агутин специально сочинил новую композицию «Московский номер», призванную стать своеобразным лейтмотивом фильма. «Действие фильма происходит в Москве, я — москвич, и это для меня тоже был важный аспект. И задача стояла сделать московскую песню по смыслу и настроению, по определенному отношению к жизни и мировоззрению. И так я написал композицию „Московский номер“ — балладную песню в мажорной тональности, но с некоторой грустинкой», — поделился музыкант с изданием thr.ru.
Фильм «Черновик» выходит в прокат 25 мая. История строится вокруг молодого московского разработчика компьютерных игр, который в один прекрасный день обнаруживает, что все его друзья и близкие начисто забыли о его существовании. Позднее он узнает, что был избран для особенной миссии — сторожить границу между параллельными реальностями, которых во Вселенной множество.
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