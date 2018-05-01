Ещё
Леонид Агутин записал саундтрек к новому фильму по книге Сергея Лукьяненко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Леонид Агутин записал саундтрек к новому фильму по книге Сергея Лукьяненко 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Накануне стало известно, что знаменитый российский певец и композитор Леонид Агутин записал саундтрек к фантастическому фильму «Черновик», снятому по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко.
Несколько часов назад в сети появился новый клип отечественного исполнителя Леонида Агутина, снятый на композицию «Московский номер». Новая песня артиста была написана как саундтрек к самому ожидаемому российскому фильму этого года — «Черновик». Фантастическая кинолента основана на одноименном романе писателя Сергея Лукьяненко, автора серии книг об «иных», послуживших основой для таких картин, как «Дневной дозор» и «Ночной дозор».
Вслед за премьерой песни был обнародован и клип, который создан на основе видеоряда еще не вышедшего в прокат фильма «Черновик». Поклонники творчества Сергея Лукьяненко и фанаты Леонида Агутина в один голос заявили, что новому саундтреку суждено вскоре стать хитом. «Как классно получилось! Фильм очень жду!» «Отличная песня и клип до мурашек! Ждем фильм» «Мне нравится! Это точно будущий хит этого лета!»
По сюжету фильма «Черновик» молодой москвич Кирилл в один прекрасный день оказывается просто стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Парень неожиданно узнает, что выбран для важной и таинственной миссии и его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Главные роли в фильме исполнили: Никита Волков, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Ольга Боровская, Евгений Цыганов, Андрей Мерзликин, Дмитрий Хрусталев и другие. Премьера киноленты должна состояться 25 мая 2018 года.
Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Образ королевы ей к лицу»: Дженнифер Лопес выпустила новый клип «А вы почти не изменились!»: Валерий Сюткин показал, как выглядел 60 лет назад «Она стала роскошная»: Аврил Лавин вернулась в шоу-бизнес
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы67
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями9
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Видео
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение