Леонид Агутин записал саундтрек к новому фильму по книге Сергея Лукьяненко 

Накануне стало известно, что знаменитый российский певец и композитор Леонид Агутин записал саундтрек к фантастическому фильму «Черновик», снятому по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко.
Несколько часов назад в сети появился новый клип отечественного исполнителя Леонида Агутина, снятый на композицию «Московский номер». Новая песня артиста была написана как саундтрек к самому ожидаемому российскому фильму этого года — «Черновик». Фантастическая кинолента основана на одноименном романе писателя Сергея Лукьяненко, автора серии книг об «иных», послуживших основой для таких картин, как «Дневной дозор» и «Ночной дозор».
Вслед за премьерой песни был обнародован и клип, который создан на основе видеоряда еще не вышедшего в прокат фильма «Черновик». Поклонники творчества Сергея Лукьяненко и фанаты Леонида Агутина в один голос заявили, что новому саундтреку суждено вскоре стать хитом. «Как классно получилось! Фильм очень жду!» «Отличная песня и клип до мурашек! Ждем фильм» «Мне нравится! Это точно будущий хит этого лета!»
По сюжету фильма «Черновик» молодой москвич Кирилл в один прекрасный день оказывается просто стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Парень неожиданно узнает, что выбран для важной и таинственной миссии и его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Главные роли в фильме исполнили: Никита Волков, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Ольга Боровская, Евгений Цыганов, Андрей Мерзликин, Дмитрий Хрусталев и другие. Премьера киноленты должна состояться 25 мая 2018 года.
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