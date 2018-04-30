Ещё
«Что ж, час настал»: 79-летний радиофизик исполнит арию Мистера Икс
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Что ж, час настал»: 79-летний радиофизик исполнит арию Мистера Икс 

Mos.ru 44 минуты назад
Фото: Mos.ru
30 апреля и 3 мая на площадках фестиваля «Московская весна a cappella» выступит самый пожилой ее участник. Владислав Гончаров — 79-летний инженер-радиофизик из Москвы. Он занимается вокалом более 30 лет и регулярно участвует в музыкальных конкурсах. Его талант уже оценили Алла Пугачева и Филипп Киркоров.
Для фестиваля Владислав Гончаров подготовил концертную программу из 30 композиций: русских народных песен, арий из опер и оперетт, романсов. Так, он исполнит арию Мистера Икс из оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка», арию Роберто из лирической оперы Петра Чайковского «Иоланта», романс «Ямщик, не гони лошадей» и народную песню «Ах ты, степь широкая».
Увидеть выступления самого старшего участника фестиваля можно:
— 30 апреля с 18:00 до 18:30 по адресу: улица Новый Арбат, дом 21;
— 3 мая с 19:30 до 20:00 в Камергерском переулке.
Фестиваль «Московская весна а сappella» проходит в Москве во второй раз. В этом году он собрал 1630 участников из 16 стран мира и 40 регионов России. В городе работает 61 фестивальная площадка. Гостей ждут выступления участников, театрализованные представления, мюзиклы, тематические мастер-классы, экскурсии и выставки.
Полная программа фестиваля «Московская весна а сappella»
Mos.ru: последние новости
Обсуждаем романы и общаемся с писателями: лучшее в программе «Библионочи» Восемь тысяч песен: что ждет гостей фестиваля «Московская весна a cappella» Хороший старт для исполнителей: Дробыш, Казарновская и Пригожин — о конкурсе «Московская весна a cappella»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Александра Серова окончательно перестали узнавать6
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
В каких ресторанах ужинают звезды
Джанабаева разочаровала фанатов, спев на «Доме-2»
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Видео
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение