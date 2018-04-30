«Что ж, час настал»: 79-летний радиофизик исполнит арию Мистера Икс

Филипп Киркоров. 30 апреля и 3 мая на площадках фестиваля «Московская весна a cappella» выступит самый пожилой ее участник. Владислав Гончаров — 79-летний инженер-радиофизик из Москвы. Он занимается вокалом более 30 лет и регулярно участвует в музыкальных конкурсах. Его талант уже оценили Алла Пугачева

Для фестиваля Владислав Гончаров подготовил концертную программу из 30 композиций: русских народных песен, арий из опер и оперетт, романсов. Так, он исполнит арию Мистера Икс из оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка», арию Роберто из лирической оперы Петра Чайковского «Иоланта», романс «Ямщик, не гони лошадей» и народную песню «Ах ты, степь широкая».

Увидеть выступления самого старшего участника фестиваля можно:

— 30 апреля с 18:00 до 18:30 по адресу: улица Новый Арбат, дом 21;

— 3 мая с 19:30 до 20:00 в Камергерском переулке.

Фестиваль «Московская весна а сappella» проходит в Москве во второй раз. В этом году он собрал 1630 участников из 16 стран мира и 40 регионов России. В городе работает 61 фестивальная площадка. Гостей ждут выступления участников, театрализованные представления, мюзиклы, тематические мастер-классы, экскурсии и выставки.

Полная программа фестиваля «Московская весна а сappella»