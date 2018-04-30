Хэнкок: джаз как инструмент дипломатии помогает преодолевать культурные барьеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. / ТАСС /. Джаз выступает универсальным языком общения и служит дипломатическим инструментом, который помогает преодолевать культурные барьеры. Такое мнение высказал джазовый музыкант и композитор, посол доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Херби Хэнкок, выступая в понедельник на торжественном открытии Международного дня джаза в Санкт-Петербурге.

"Когда народы разделены, пересечение физических границ кажется невозможным, однако возможно преодолеть культурные границы, используя джаз как инструмент дипломатии. И это тот момент, когда джаз в Международный день джаза выходит в центр сцены", — сказал Хэнкок, обращаясь к участникам церемонии, проходившей в Главном штабе Государственного Эрмитажа

По его словам, Петербург пополнил престижную плеяду мест, в которых проводится это планетарное по своим масштабам событие. «Уже почти 100-летие джаз любим и популярен в музыкальной истории России и Санкт-Петербурга. И вполне уместно, что именно этот город принимает мероприятие, направленное на популяризацию и выражение любви к этому жанру музыки, к универсальному невербальному языку, который поднимает настроение и объединяет людей», — отметил Хэнкок.

Художественный соруководитель праздника, глава Московского джазового оркестра Игорь Бутман напомнил, что именно в Петербурге в 1923 году состоялся первый в России джазовый концерт, после которого этот жанр полюбили и приняли в стране. «Джаз в России прошел все этапы любви, ненависти, восхищения, любви, унижения — все прошел, выжил и занял огромное музыкальное культурное пространство сейчас в России», — считает он.

Мировые звезды джаза в Петербурге

Празднование Международного дня джаза, ежегодно отмечаемого 30 апреля, впервые проходит в Санкт-Петербурге. Вечером в понедельник на Новой сцене Мариинского театра, вмещающего около 2 тыс. зрителей, музыканты дадут гала-концерт All-Star Global Concert, который будет транслироваться на весь мир. Список участников шоу формировал композитор, пианист и дирижер Джон Бизли и команда Института джаза имени Телониуса Монка в Вашингтоне.

Шоу станет кульминацией трехдневного джазового марафона, который проходит в Петербурге. С 28 апреля концерты проходят при любой погоде на открытых городских площадках, в местных джаз-клубах и учебных заведениях. В их программе как джазовая классика, так и новации в этой музыкальной сфере. Вместе с тем, организованы показы фильмов о джазе и обширная образовательная программа.

Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году по инициативе Хэнкока. Ранее центрами такого праздника были Вашингтон, Стамбул, Париж, Осака и Гавана. Право стать в этом году столицей джазового дня оспаривали 18 стран, однако международное жюри отдало предпочтение Петербургу, отметив тем самым большой вклад России в развитие джаза.