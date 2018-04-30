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В Приднестровье для военнослужащих ОГРВ ПРРМ и членов их семей провели праздничный концерт
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В Приднестровье для военнослужащих ОГРВ ПРРМ и членов их семей провели праздничный концерт 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Солистка Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, лауреат Международных джазовых фестивалей и конкурсов эстрадной песни Ольга Варвус выступила совместно с оркестром Главного штаба Вооруженных сил Приднестровского региона.
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) и члены их семей накануне праздников побывали на специально организованном концерте.
Солистка Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, лауреат Международных джазовых фестивалей и конкурсов эстрадной песни Ольга Варвус выступила совместно с оркестром Главного штаба Вооруженных сил Приднестровского региона с концертной программой перед военнослужащими ОГРВ ПРРМ.
По окончании концерта, который собрал более 500 зрителей, артистам были подарены цветы, а начальник ОГРВ ПРРМ полковник Дмитрий Зеленков вручил благодарственные письма российской эстрадной певице и дирижеру военного оркестра.
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