В Приднестровье для военнослужащих ОГРВ ПРРМ и членов их семей провели праздничный концерт

Солистка Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, лауреат Международных джазовых фестивалей и конкурсов эстрадной песни Ольга Варвус выступила совместно с оркестром Главного штаба Вооруженных сил Приднестровского региона.

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) и члены их семей накануне праздников побывали на специально организованном концерте.

Солистка Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, лауреат Международных джазовых фестивалей и конкурсов эстрадной песни Ольга Варвус выступила совместно с оркестром Главного штаба Вооруженных сил Приднестровского региона с концертной программой перед военнослужащими ОГРВ ПРРМ.

По окончании концерта, который собрал более 500 зрителей, артистам были подарены цветы, а начальник ОГРВ ПРРМ полковник Дмитрий Зеленков вручил благодарственные письма российской эстрадной певице и дирижеру военного оркестра.