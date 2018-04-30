На ВДНХ пройдёт IV Фестиваль Духовых оркестров

В течение всего лета на разных площадках ВДНХ будут выступать десятки музыкальных коллективов, в том числе детских. Фестиваль за 4 года приобрёл большую популярность среди жителей Москвы. Множество людей приезжает на ВДНХ, чтобы послушать живую музыку разных стилей и жанров. Отбор музыкальных коллективов будет производиться на конкурсной основе. Жюри и зрители выберут трёх финалистов, которые выступят на Гала-концерте в День города. Победителя наградят денежным призом. Вход на мероприятия Фестиваля свободный.