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На ВДНХ пройдёт IV Фестиваль Духовых оркестров
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На ВДНХ пройдёт IV Фестиваль Духовых оркестров 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В течение всего лета на разных площадках ВДНХ будут выступать десятки музыкальных коллективов, в том числе детских. Фестиваль за 4 года приобрёл большую популярность среди жителей Москвы. Множество людей приезжает на ВДНХ, чтобы послушать живую музыку разных стилей и жанров. Отбор музыкальных коллективов будет производиться на конкурсной основе. Жюри и зрители выберут трёх финалистов, которые выступят на Гала-концерте в День города. Победителя наградят денежным призом. Вход на мероприятия Фестиваля свободный.
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