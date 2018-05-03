Казанцев приглашают послушать военные песни в парке Победы

Военные песни в живом исполнении прозвучат в парке Победы 6 мая.

В рамках фестиваля «Музыка Победы в парках и скверах» на сцене выступят духовые оркестры из Казани, Альметьевска, Набережных Челнов, Елабуги, Зеленодольска, Азнакаевского и Сармановского районов. Кроме того, в фестивале примут участие джаз-оркестр «Фантазия» и Камерный оркестр Молодежного театра на Булаке. В программу концерта войдут фронтовые песни, музыка военных лет, оркестровая классика.