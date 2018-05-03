Ещё
Казанцев приглашают послушать военные песни в парке Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Казанцев приглашают послушать военные песни в парке Победы 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Военные песни в живом исполнении прозвучат в парке Победы 6 мая.
В рамках фестиваля «Музыка Победы в парках и скверах» на сцене выступят духовые оркестры из Казани, Альметьевска, Набережных Челнов, Елабуги, Зеленодольска, Азнакаевского и Сармановского районов. Кроме того, в фестивале примут участие джаз-оркестр «Фантазия» и Камерный оркестр Молодежного театра на Булаке. В программу концерта войдут фронтовые песни, музыка военных лет, оркестровая классика.
Также во время фестиваля гостям будут раздавать выпуск газеты «Правда» от 9 мая 1945 года.
АиФ Казань: последние новости
В День Победы казанцы смогут написать письма фронтовикам Международный фестиваль современной музыки «Соncordia» стартовал в Казани Ирина Шейк приедет в Казань на съемки сериала о Золотой Орде
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Что стало с Серхио из «Дикого ангела»
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Куда исчезают дети-актеры
Памела Андерсон примет участие в российском шоу6
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение