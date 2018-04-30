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Музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России исполнят песни о Великой Отечественной войне в джазовых аранжировках
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Музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России исполнят песни о Великой Отечественной войне в джазовых аранжировках 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
9 мая музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России дадут концерт у храма Христа Спасителя.
73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и Международный день джаза музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации отметят концертами и эстрадными выступлениями.
Военный оркестр очень близок по своему составу к джазовым коллективам. Неудивительно, что военные музыканты часто исполняют джазовые композиции. С началом Великой Отечественной войны практически все джазовые и эстрадные музыканты были сформированы в музыкальные коллективы и постоянно выезжали выступать перед военнослужащими на линию фронта.
Толмас Георгиевич Геворкян и его коллега Оганесян служили в Центральном оркестре и в своих воспоминаниях отмечают, что часто бывали на передовой. Однажды они в течение месяца давали концерты на линии фронта, иногда на расстоянии 800 метров от противника. Бывало, что во время выступления их обстреливали и джазовые композиции перемешивались со свистом пуль и грохотом разрывающихся снарядов.
9 мая музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России дадут концерт у храма Христа Спасителя. В программе выступления известные советские и российские песни о Великой Отечественной войне, которые музыканты исполнят в том числе и в джазовых аранжировках.
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