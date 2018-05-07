О походах ваших, о боях с врагами… Лучшие песни военных лет

О Великой Победе до сих пор снимают фильмы и слагают песни. "Вечерняя Москва" собрала самые известные композиции того времени.

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой С фашистской силой темною,

С проклятою ордой.

Текст этой песни был опубликован спустя всего два дня после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года. «Священную войну» впервые исполнили на Белорусском вокзале 26 июня. Из-за чрезмерно трагичного звучания песня широко не исполнялась до октября. 15-го числа фашисты захватили Калугу, Ржев и Калинин (ныне — Тверь). С этого дня «Священная война», сочетающая грозную поступь марша и мелодичную распевность, стала звучать по всесоюзному радио каждое утро, сразу за кремлевскими курантами.

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