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О походах ваших, о боях с врагами… Лучшие песни военных лет
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О походах ваших, о боях с врагами… Лучшие песни военных лет 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
О Великой Победе до сих пор снимают фильмы и слагают песни. "Вечерняя Москва" собрала самые известные композиции того времени.
«Священная война» (слова — Василий Лебедев-Кумач, музыка — Александр Александров)
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой  С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Текст этой песни был опубликован спустя всего два дня после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года. «Священную войну» впервые исполнили на Белорусском вокзале 26 июня. Из-за чрезмерно трагичного звучания песня широко не исполнялась до октября. 15-го числа фашисты захватили Калугу, Ржев и Калинин (ныне — Тверь). С этого дня «Священная война», сочетающая грозную поступь марша и мелодичную распевность, стала звучать по всесоюзному радио каждое утро, сразу за кремлевскими курантами.
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