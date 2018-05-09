Шествия, концерты, залпы. Как отметить День Победы в столице

День Победы отмечают в России 9 мая. В столице в честь праздника подготовили праздничные мероприятия. Концерты, выставки и другие активности пройдут на городских площадях и улицах, в парках и скверах. Портал Москва 24 собрал информацию об основных мероприятиях в честь праздника.

Шествие «Бессмертный полк» Одним из центральных мероприятий станет традиционное шествие «Бессмертный полк». Сотни тысяч горожан соберутся у стадиона «Динамо», чтобы пронести портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне и почтить их память.

Организаторы мероприятия отмечают, что количество участников акции в 2018 году может достичь миллиона. Горожанам предстоит преодолеть пешком расстояние в 5,9 километра. Шествие закончится на Красной площади.

Воду в пути людям раздадут волонтеры. Перекусить можно будет в 47 полевых кухнях, которые расставлены по маршруту следования колонны.

День Победы в Парках Праздничные площадки откроются в 21 столичном парке. Посетители всех возрастов смогут попробовать свои силы в прохождении исторического квеста по мотивам боев на Курской дуге, посмотреть театрализованные постановки, а также увидеть военную технику тех лет. Гостей также ждут выступления военных оркестров и танцы в стиле ретро. Кроме того, все желающие смогут отведать настоящую солдатскую кашу из армейской полевой кухни.

Сад "Эрмитаж" на этот день перенесется в нелегкие военные годы: здесь воссоздадут атмосферу 1940-х. С самого утра духовой оркестр и мужской камерный хор будут исполнять военные песни, а 18:00 на танцплощадке начнется костюмированный бал Победы. Здесь будут звучать мелодии танго, вальса, популярного в 1930-х испанского танца рио-риты, а также быстрого и зажигательного польского краковяка. Даже если танцевать вы вообще не умеете, не пугайтесь: профессиональные танцоры помогут новичкам.

Военно-исторический квест, посвященный боям на Курской дуге, организуют в Таганском парке. Это было одно из крупнейших танковых сражений в мировой истории: с обеих сторон в нем приняли участие около двух миллионов человек и шесть тысяч танков. Команды участников узнают, как проходили фронтовая разведка, оборонительные операции и контрнаступления. Квест продлится с 13:00 до 18:00, причем присоединиться к нему можно будет в любое время.

В Бабушкинском парке появится «Стена памяти». На этом стенде посетители смогут написать имена своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Там же можно будет оставить пожелания ветеранам. Кстати, в парке выставят Т-34 — самый известный танк военных лет (эта модель массово применялась в 1942–1947 годах и позже еще долго несла службу на отдаленных рубежах страны).

Воронцовский парк представит театрально-поэтическую постановку, посвященную Великой Отечественной войне и Дню Победы. Не останутся в стороне и гости парка — все желающие могут стать участниками театрализованной интерактивной программы. На центральной поляне обустроят медицинский пункт военных лет, полевую кухню, и, конечно, поставят боевую технику. На территории также будет открыта выставка работ современных фотографов, которые снимают исторические реконструкции сражений.

Уличные мероприятия Праздничную программу из более чем 100 специальных представлений подготовили участники фестиваля «Московская весна a Capella». Они будут исполнять песни военных лет на городских улицах.

Живые концерты также пройдут 9 мая на трех столичных вокзалах столицы. Там музыкальные коллективы исполнят песни о Великой Отечественной войне. Мероприятия в честь праздника подготовили на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах.

На здании «Манежа» вечером можно посмотреть световое представление. В 2018 году фильмы, транслируемые при помощи технологии видеомэппинг посвятили истории городов героев. Аналогичное мероприятие пройдет 9 мая в Музее Победы.

Фейерверки Посмотреть праздничный фейерверк можно будет на 33 площадках города, 17 из них располагаются в парках. Пиротехническое шоу начнется 9 мая в 22:00 и продлится около пяти минут. За это время в небо над Москвой выпустят более 80 тысяч залпов.

Одна из главных традиций на День Победы — салют, который все ждут с нетерпением. В этом году фейерверки будут запускать с 33 точек, так что увидеть их можно будет в любом районе столицы.

Залпы большинства крупнейших точек всегда хорошо видны с мостов над Москва-рекой, так что главное — вовремя занять свое зрительское место. Посмотреть салют можно с Пушкинского, Крымского и Патриаршего мостов, а также с моста Богдана Хмельницкого, расположенного в двух шагах от станции метро «Киевская» (рядом с площадью Европы).

Еще один отличный вариант посмотреть сразу несколько салютов — отправиться в путешествие по Москва-реке на речном кораблике. Для этого больше всего подойдут прямые маршруты между Киевским вокзалом и Новоспасским мостом.

Традиционно большинство москвичей смотрят салюты на столичных смотровых площадках, и фейерверк ко Дню Победы — не исключение. Самые подходящие для этого площадки — смотровые возле зданий МГУ РАН . Совет: обычно там собирается очень много народа, так что во избежание неприятных ситуаций лучше не ходить туда с детьми.

Еще одна отличная смотровая, о которой мало кто знает, расположена на крыше ворот в Парк Горького. Правда, за возможность не только увидеть салют, но и рассмотреть его в установленные там бинокли, придется заплатить

Наконец, насладиться видом неба в разноцветных огнях можно в любом из столичных парков. Особенно красивый вид будет открываться с Поклонной Горы и «парящего моста» парка «Зарядье».

Кроме того, в центральном округе салют можно посмотреть из Парка Горького, сада имени Баумана, сада «Эрмитаж», Таганского парка и парка «Красная Пресня».

Работа общественного транспорта 9 мая маршруты Мосгортранса будут работать по расписанию воскресного дня с максимальным количеством подвижного состава с 12:00 до 19:00. При этом днем 55 маршрутов были отменены или изменены из-за парада на Красной площади.

Метро и МЦК работают в обычном режиме — до часа ночи. Во время парада станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» работали только на вход и пересадку.

Вестибюль №2 станции «Парк Победы» работает только на вход. Выйти на нечетную сторону Кутузовского проспекта к парку Победы в этот день можно будет только из вестибюля №1.

Уже после парада центральные станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Александровский сад» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Боровицкая», «Лубянка», «Кузнецкий Мост», «Китай-город», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Парк культуры» Сокольнической и Кольцевой линий, а также на станции метро «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, «Воробьевы горы», «Университет» и «Спортивная» перестали принимать пассажиров. Выйти в город с них можно.

Поезда пригородного железнодорожного сообщения 9 мая будут перевозить пассажиров по расписанию воскресенья. На Курском направлении назначат дополнительный поезд. Кроме того, 64 электрички будут дополнительно останавливаться на станции Москва-Сортировочная-Киевская — это ближайшая станция пригородного сообщения к Поклонной горе.

В столице также в течение всего дня будут появляться перекрытия. По каким улицам в городе невозможно проехать — в тексте портала Москва 24.