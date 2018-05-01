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Центральный военный оркестр в День Победы выступит у храма Христа Спасителя
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Центральный военный оркестр в День Победы выступит у храма Христа Спасителя 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В программе выступления — известные советские и российские песни о Великой Отечественной войне.
Музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России в День Победы выступят возле храма Христа Спасителя в столице и исполнят песни о Великой Отечественной войне в джазовых аранжировках.
Девятого мая музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России дадут концерт у храма Христа Спасителя. В программе выступления известные советские и российские песни о Великой Отечественной войне, которые музыканты исполнят, в том числе, и в джазовых аранжировках.
Военный оркестр очень близок по своему составу к джазовым коллективам. Неудивительно, что военные музыканты часто исполняют джазовые композиции. С началом Великой Отечественной войны практически все джазовые и эстрадные музыканты были сформированы в музыкальные коллективы и постоянно выезжали выступать перед военнослужащими на линию фронта.
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