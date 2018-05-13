Устали бояться: «Интер» показал грандиозный концерт в честь Дня Победы

О том, как отмечали День Победы на Украине, очень хочется рассказать оптимистично. И это, несмотря на провокации в ходе шествия по Украине колонн «Бессмертного полка». Все это было, к сожалению, ожидаемо, а еще уныло бесцветно. Какие-то свои злобные тексты все еще бормотал олигарх-президент Порошенко, рейтинг которого в стране уже где-то в районе 5%.

Позорно! Но оптимизм все же есть. Каким-то чудесным образом Киев вспомнил, что он — Город-герой. И вечером 9 мая киевский телеканал «Интер» — самый рейтинговый на Украине — на всю страну показал такой праздничный концерт, что «перекрыл» им всех своих конкурентов.

Впрочем, и сам канал поставил для себя личный рекорд по массовости своей собственной аудитории с начала года. Доля — более 24% в сегменте «18+». Все было честно.

Это надо себе представить. Вроде бы обычные для нас всех слова в Киеве сегодня звучат как эзопов язык и несут новый дополнительный смысл, придают сил. Взять хотя бы эпизод про партизан «Молодой гвардии» в Краснодоне.

Подготовка была очень серьезной — несколько месяцев — а сама запись столь необычного для современной Украины концерта шла в середине апреля, причем в неизвестном месте. В концерте участвовали лучшие артисты Украины. Это была демонстрация гражданской позиции в стране, где люди, похоже, уже устают бояться.

Особые чувства благодарности — ветеранам Великой Отечественной. Телеканал «Интер» пригласил их в Киев из самых разных некогда советских республик: из Азербайджана, Прибалтики и, конечно же, из России. История таким образом предстала абсолютно живой, а та Победа и сегодня — вдохновляющей.

Конечно же, не был забыт и освободитель Киева генерал Николай Ватутин , памятник которому у здания Верховной Рады националисты не устают осквернять. А финал концерта оказался просто мощным.

Конечно же, этот концерт стал отражением взглядов и чувств миллионов нормальных, добрых и благородных украинцев, которым все происходящее сейчас с их страной просто отвратительно. И нам здесь в России должно быть понятно, что Украина — настоящая — жива.

Остается добавить, что и участникам концерта, и самому телеканалу «Интер», конечно же, украинские националисты уже угрожают. В Сети гуляют призывы: «Интер» — сжечь!", как ранее уже поджигали его сразу на двух этажах осенью 2016-го. Но это — от бессилия. Так фашисты жгли книги. Про это на киевском концерте тоже было.

И еще один существенный момент. В сценарии концерта все время подчеркивалось, что победителями были все народы Советского Союза.