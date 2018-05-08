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В Саратове в парке Победы прошёл патриотический квест
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В Саратове в парке Победы прошёл патриотический квест 

АиФ 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В преддверии 9 мая в парке Победы на Соколовой горе состоялся патриотический квест «За Родину», традиционно мероприятие было организовано и проведено «Городским молодежным центром».
Участие в игре приняли три команды из школ и гимназии, которым было необходимо за короткое время найти ответ на вопрос, сфотографировать и отправить его организаторам. Например, команда «Молодогвардейцы» должна была найти транспортное средство, которая защищала железнодорожный мост от авиационных налетов вражеской авиации с Волги, в экспозиции парка Победы такой образец представлен в единственной экземпляре. Правильный ответ-буксирный Катер Т-63, команда за несколько минут нашла его.
«Радует, что квест привлек внимание учеников. Он был проведен в современном формате, что позволило ребятам с интересом узнать о подвигах и героях Великой Отечественной войны. Такой подход к воспитанию патриотизма подрастающего поколения, безусловно, важен» — директор «Городского молодежного центра» Артем Петров.
В завершении акции все участники квеста получили ценные призы и подарки.
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