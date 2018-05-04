Все крупные города Пермского края присоединились к акции регионального МВД «Песни Победы»

В Пермском крае с каждым днем все больше сотрудников органов внутренних дел , их детей, ветеранов присоединяется к патриотической акции «Песни Победы». Автором и инициатором проекта выступило Главное управление МВД России по Пермскому краю. Мероприятие приурочено к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участница из Гаин — сотрудница группы по работе с личным составом местного отделения МВД Татьяна Широких исполнила песню «Я хочу, чтобы не было войны». В Чернушке хор восьмиклассниц из местной кадетской школы для участия в акции выбрал песню «Последний бой». Вместе с девочками выступил ветеран отдела МВД России по Чернушинском району подполковник в отставке Илдар Имайкин.

«Десятый наш десантный батальон», написанный Булатом Окуджавой , сотрудники березниковской полиции исполнили хором возле мемориального комплекса, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Необычный флешмоб привлек внимание прохожих. Люди подпевали стражам порядка в знак солидарности.

Подборка всех ведеофрагментов с песнями военных лет в исполнении сотрудников органов внутренних дел, ветеранов и детей стражей порядка находится в специальной рубрике на официальном сайте Управления (59.мвд.рф). В других информационных ресурсах их можно найти по хештегу #ПесниПобеды.