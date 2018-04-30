Центральный военный оркестр Минобороны РФ выступит у храма Христа Спасителя в Москве 9 мая

Музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России в День Победы выступят возле храма Христа Спасителя в столице и исполнят исполнят песни о Великой Отечественной войне в джазовых аранжировках, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Девятого мая музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России дадут концерт у храма Христа Спасителя. В программе выступления известные советские и российские песни о Великой Отечественной войне, которые музыканты исполнят, в том числе, и в джазовых аранжировках», — говорится в сообщении.

Военный оркестр очень близок по своему составу к джазовым коллективам. Неудивительно, что военные музыканты часто исполняют джазовые композиции. С началом Великой Отечественной войны практически все джазовые и эстрадные музыканты были сформированы в музыкальные коллективы и постоянно выезжали выступать перед военнослужащими на линию фронта.

Толмас Геворкян и его коллега Оганесян служили в Центральном оркестре и в своих воспоминаниях отмечают, что часто бывали на передовой. Однажды они в течение месяца давали концерты на линии фронта, иногда на расстоянии 800 метров от противника. Бывало, что во время выступления их обстреливали, и джазовые композиции перемешивались со свистом пуль и грохотом разрывающихся снарядов.