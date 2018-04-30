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Группа АBBA отказалась от концертов и прикрылась двойниками
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Группа АBBA отказалась от концертов и прикрылась двойниками 

Lenta.ru 16 часов назад
Фото: Lenta.ru
Шведский квартет ABBA больше не будет выступать. Вместо Агнеты Фельтског, Бьорны Ульвеусы, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад на сцену будут «выходить» их голографические двойники. Об этом сообщает The Daily Star со ссылкой на представителя коллектива.
«Они не будут выступать как группа», — объяснил собеседник издания. Новые композиции будут исполнять уже без их непосредственного участия. В ближайшее время запланирован «виртуальный тур».
В конце апреля ABBA анонсировала выход двух новых песен после 35-летнего перерыва. Одну из композиций, которая получила название I Still Have Faith In You, проиграют по телевидению в декабре. Релизом займутся «Би-би-си» и NBC. «Мы, может, уже совсем зрелые, но песня — новая. И это здорово», — отметили музыканты.
ABBA — шведский музыкальный квартет. Авторству группы принадлежат хиты Dancing Queen, Super Trouper и Mamma Mia. На основе 22 песен коллектива в 1999 году был создан мюзикл Mamma Mia!, экранизация которого с Мерил Стрип в главной роли вышла в 2008-м.
Последнее официальное выступление коллектива состоялось в 1982 году, однако в июне 2016 года ABBA сыграла на частном гала-вечере в Стокгольме.
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