Группа ABBA заявила об отказе от новых концертов

"Они не будут снова выступать как группа", — сказала Хансер.

Как отмечается, новые музыкальные треки исполнят голографические изображения артистов.

Ранее сообщалось о выходе новых песен квартета. По словам легенд поп-сцены, идея впервые за 35 лет снова собраться вместе в студии звукозаписи пришла к ним, когда они работали над будущим туром их виртуальных аватаров.