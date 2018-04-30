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Группа ABBA заявила об отказе от новых концертов
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Группа ABBA заявила об отказе от новых концертов 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Участники шведской музыкальной группы ABBA Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад больше не будут выступать. Об этом пишет The Daily Star со ссылкой на представителя коллектива Горел Хансер.
"Они не будут снова выступать как группа", — сказала Хансер.
Как отмечается, новые музыкальные треки исполнят голографические изображения артистов.
Ранее сообщалось о выходе новых песен квартета. По словам легенд поп-сцены, идея впервые за 35 лет снова собраться вместе в студии звукозаписи пришла к ним, когда они работали над будущим туром их виртуальных аватаров.
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