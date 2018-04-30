Победитель шоу «Голос. Дети» приедет на «Встречи на Волге» в Самарскую область

В Самарской области с 1 по 5 мая на базе санатория имени Циолковского пройдет XII международный конкурс-фестиваль «Встречи на Волге». В числе участников концерта — победитель 5 сезона шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт. Об этом сообщили в мэрии Самары.

— Рутгер Гарехт приедет из Оренбурга вместе с детским коллективом театра музыки и танца «Щелкунчик», — уточнили в администрации Самары.

В мероприятии примут участие лучшие коллективы не только города и области, но и со всей России. Завершится фестиваль гала-концертом, который пройдет на сцене самарской Филармонии в субботу, 5 мая. Начало — в 15:00.