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Весенний фестиваль искусств Play May пройдет 1 мая
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Весенний фестиваль искусств Play May пройдет 1 мая 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В первый день мая Воронцовский парк проведёт масштабный фестиваль искусств, где сольются воедино и театр, и музыка, и изобразительное искусство.
Специально для фестиваля молодые режиссёры столицы поставили несколько спектаклей, а профессиональные вокалисты, лауреаты многочисленных конкурсов, подготовили свои номера. Для гостей фестиваля пройдет множество тематических мастер-классов.
Помимо этого, в усадьбе Воронцово пройдёт выставка произведений молодых мастеров изобразительного искусства. Для поклонников активного образа жизни откроют спортивную площадку на центрально поляне, где можно будет сыграть в бадминтон, где можно будет устроить турнир по настольному хоккею или проверить свои умения в дартсе.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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