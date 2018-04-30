Весенний фестиваль искусств Play May пройдет 1 мая

В первый день мая Воронцовский парк проведёт масштабный фестиваль искусств, где сольются воедино и театр, и музыка, и изобразительное искусство.

Специально для фестиваля молодые режиссёры столицы поставили несколько спектаклей, а профессиональные вокалисты, лауреаты многочисленных конкурсов, подготовили свои номера. Для гостей фестиваля пройдет множество тематических мастер-классов.

Помимо этого, в усадьбе Воронцово пройдёт выставка произведений молодых мастеров изобразительного искусства. Для поклонников активного образа жизни откроют спортивную площадку на центрально поляне, где можно будет сыграть в бадминтон, где можно будет устроить турнир по настольному хоккею или проверить свои умения в дартсе.

Сообщение Весенний фестиваль искусств Play May пройдет 1 мая появились сначала на Москва Меняется.