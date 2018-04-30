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День джаза в Питере: биг-бенды и музыкальный трамвай
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День джаза в Питере: биг-бенды и музыкальный трамвай 

Вести.Ru 32 минуты назад
Международный день джаза, символично стартовавший в Петербурге, пройдет на высокой творческой ноте и станет запоминающимся событием для всех его участников и гостей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к гостям одного из крупнейших фестивалей импровизационной музыки. Он отметил, что Россия по праву славится целой плеядой одаренных и самобытных артистов.
30 апреля поклонники музыкальной импровизации празднуют Международный день джаза, напоминает «Россия 1». В этом году, по решению ЮНЕСКО, столицей жанра стал город на Неве, где почти 90 лет назад впервые в нашей стране зазвучал знаменитый «профессорский» джаз-оркестр.
В Петербурге одновременно развернулись десятки площадок с биг-бендами, а по улицам колесит старинный трамвай, в котором пассажиры слушают живую музыку. Для поклонников джаза 14-кратный обладатель Grammy Херби Хэнкок, бас-гитарист Маркус Миллер, саксофонист Игорь Бутман и основатель петербургской Филармонии джазовой музыки Давид Голощекин приготовили полуторачасовой гала-концерт в Мариинке.
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