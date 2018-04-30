Дина Журавлева: «Мой прадед участвовал в прорыве блокады, и я буду петь военные песни на день Победы»

9 и 10 марта в Гранатном дворе Москвы состоится концерт под гитару Дины Журавлевой «Вставай, страна огромная».

Это первый большой концерт певицы и музыканта, а также поэта и писателя после ее переезда в Москву. Дина Журавлева — коренная петербуженка, ее прадед участвовал в прорыве блокады Ленинграда.

В интервью «ВМ» Дина Журавлева объясняет причины, по которым она обратилась к знаменитым песням, посвященным Великой Отечественной войне.

— Дина, какая у вас любимая военная песня?

— Первой военной песней, которую я исполнила под гитару была композиция «Журавли», и она моя любимая. Еще очень люблю творчество Булата Окуджавы , и исполню на концерте в Гранатном дворе несколько его песен, в частности, «После дождичка небеса просторней».

— Концертно-выставочный центр «Гранатный двор» — новая площадка. После реставрации ваш концерт будет первый. Наверняка, вы уже репетировали предстоящее выступление, и можете сказать — какая там акустика, и как звучит ваш голос под гитару?

— По звуку, энергетике «Гранатный двор» — прекрасная площадка для выступлений, для более интимного общения артиста со зрителем. Чувствуется, что стены помнят историю, и это всегда помогает. Хотя концертный зал на площадке новый, но пустоты в нем нет. Атмосфера — камерная, уютная, в чем-то домашняя.

— Дина, вы переехали в Москву ради любимого человека?

— Да. До этого мы встречались то в Москве, то в Петербурге. Москва очень меня вдохновляет на творчество. Я живу здесь совсем недавно, но уже написала много стихов и выпускаю поэтический сборник. Причем стихи пишу буквально каждый день. Еще в Москве я написала немало рассказов. Между прочим, на концерте в Гранатном дворе я буду читать свои московские стихи и петь песни собственного сочинения.

— На ваш взгляд, чем Москва в корне отличается от Петербурга?

— Бесконечно восхищаюсь Москвой, и мне здесь хорошо. Москва — очень русский город, тогда как Петербург — больше европейский. В Москве такая русская энергетика, и ею наполнен воздух. Неважно, что в Москве живут люди разных национальностей и культур, энергетика, аура здесь — именно русские! Москва гораздо теплее Петербурга во всех отношениях, особенно в эти дни, когда, наконец, зима отступила. Несмотря на то, что Петербург — мой родной город, дорогой сердцу, в Москве я нашла то, что искала всю жизнь.

— Возможно, ваши родственники воевали на войне?

— Моя бабушка — Валентина Федоровна Журавлева вместе со своей мамой была узницей концлагеря в Эстонии. Бабушке было семь лет, когда советские солдаты освободили их из лагеря. И первое воспоминание бабушки — просьба нашего солдата дать ему воды. Бабушка, будучи узницей, заболела туберкулезом, а ее мама — раком. Они питались только кожурой от картошки, которую выращивали для немцев в лагере. У бабушки была сильная дистрофия. Мой прадед Федор Григорьевич Евстратов прорывал блокаду Ленинграда. Концерт мысленно посвящаю бабушке, которая меня воспитала, привила любовь к поэзии, к музыке и всем людям, кто воевал, трудился в тылу ради нашей Победы.

— Дина, по первому образованию вы — педагог и продолжаете учить детей. Что вы хотите им привить помимо знаний?

— То, что мне привила моя бабушка, — трепетное уважение к хлебу, чистоту в мыслях, в одежде, в быте, дисциплину, ответственность и, конечно, любовь к прекрасному.

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