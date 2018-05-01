В Оренбурге вновь стартует проект «Лето в парке»

В пятницу, 4 апреля, в Оренбурге снова откроется культурный проект «Лето в парке». В ближайшие месяцы в парках города регулярно будут проходить культурно-развлекательные и просветительские мероприятия.

В парке «Салют, победа» летний сезон откроют Артем Грачев и арт-группа «Хорошее настроение». Музыканты исполнят композиции из нового альбома, который выйдет в свет уже через месяц. Многие отмечают музыкальность группы, хороший вокал и драйвовую динамику коллектива.

Также в это день в парке можно будет услышать вокальные ансамбли «Визави» и «Экскурс». Также на сцене под открытым небом выступят артисты шоу-балета «Лора-Данс», театра музыки и танца «Щелкунчик» и студии танца «Пируэт».

Начнется концерт 4 мая в 19:00. Вход для всех свободный.