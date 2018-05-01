В Самаре пройдет XII Международный конкурс-фестиваль «Встречи на Волге»

В фестивале примут участие лучшие коллективы не только города и области, но и со всей России, а также ближнего зарубежья. В числе участников концерта — победитель пятого сезона шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт, который приедет из Оренбурга в составе Образцового детского коллектива театра музыки и танца «Щелкунчик.

Целью конкурса является пропаганда, поддержка и популяризация хореографического творчества, выявление ярких творческих коллективов и формирование эстетического вкуса у исполнителей и зрителей на примере лучших образцов детского и юношеского творчества.

Завершится фестиваль гала-концертом, который пройдет на сцене Самарской государственной Филармонии (ул. Фрунзе, 141) 5 мая в 15:00.