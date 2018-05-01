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«Салют Победы» прозвучит на сцене Приморской филармонии
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«Салют Победы» прозвучит на сцене Приморской филармонии 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Концерт пройдет 4 мая. Вход свободный.
Концертная программа «Салют Победы» при поддержке департамента культуры Приморского края пройдет на сцене Приморской краевой филармонии. Начало 4 мая в 15:00. Вход свободный.
Редко бывает, чтобы люди в концертном зале пели вместе с оперными певцами, которые на сцене. Но бывают дни и бывают праздники, когда такое случается. День Победы — именно такой день.
Стихи и песни военной поры… Удивительная вещь: мы с вами помним их с детских лет, знаем едва ли не назубок. Но слушаем их — и щемит сердце, и хочется петь вместе с артистами. Эти песни не устаревают, не приедаются — целые поколения сменились, а они по-прежнему близки и понятны каждому. Поэтому так важно передать это наследие подрастающему поколению, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ.
Артисты филармонии: солисты Мариинского театра (Приморская сцена), лауреаты международных конкурсов Сергей Плешивцев (бас), Илья Астафуров (тенор), лауреаты международных конкурсов Елена Брыкина (сопрано), Анна Гамова (сопрано), Елена Морозова (меццо-сопрано), Ирина Кучинская (сопрано), Наталья Брылёва (сопрано), лауреат всероссийского конкурса Ольга Долгополова (народное пение), заслуженный артист РФ Леонид Букин (фортепиано), Вера Луговец (фортепиано), квартет русских народных инструментов «Садко» (заслуженный артист РФ Валерий Сергеев (баян), лауреаты международных конкурсов Элина Ларионова (домра), Василий Коробейников (балалайка), Сергей Токарев (контрабас-балалайка)).
В программе: популярные песни времён Великой Отечественной войны, песни и стихи о героических военных годах.
Ведущие — Екатерина Кучук и Дмитрий Сабитов.
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