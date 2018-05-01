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BTS стали новыми лицами Coca-Cola
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BTS стали новыми лицами Coca-Cola 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Берем одну супер-популярную корейскую группу и один известный на весь мир напиток — и получаем огненную коллаборацию! Да-да! На время Чемпионата Мира по футболу станут официальным представителем компании. выступает в качестве официального спонсора этого мероприятия с года. По данным информационного агентства «Yonhap» начнет выпускать совместные ролики с в начале июня.
«Мы выбрали в качестве наших моделей, потому что их невероятная энергия и любовь и страсть к музыке отлично сочетаются с духом Чемпионата Мира», — сообщили представители. По их словам, такое сотрудничество сделает это лето еще ярче! Новость о сотрудничестве Кока-Колы и стала известна всего за несколько недель до выпуска нового альбома группы «Love:». Релиз альбома состоится 18 мая. А уже мая парни выступят на Billboard, где они вновь будут номинированы в категории «Лучший артист социальных сетей». регулярно сотрудничает с к-поп звездами и приглашает корейские группы для участия в своих роликах. Например, на данный момент южно-корейская гёрл-группы «Blackpink» выступает в качестве представителя «Sprite», а Чон Соми (Somi), бывшая участница группы «I. O. I», сотрудничает с «Fanta».
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