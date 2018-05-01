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Сергей Стиллавин записал аудиоэкскурсию для мобильного приложения «Мосгорпасс»
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Сергей Стиллавин записал аудиоэкскурсию для мобильного приложения «Мосгорпасс» 

РИАМО 20 минут назад
Фото: РИАМО
В мобильном приложении для пассажиров общественного транспорта «Мосгорпасс» появилась новая аудиоэкскурсия, записанная радио— и телеведущим Сергеем Стиллавиным, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«В дни фестиваля «Московская весна A Cappella» поет весь город! На улицах и площадях столицы каждый день проходят концерты вокалистов со всего мира, а привычная поездка на работу или учебу на автобусе становится настоящим музыкальным приключением. В мобильном приложении для пассажиров общественного транспорта «Мосгорпасс» появилась новая аудиоэкскурсия — на этот раз, посвященная главным музыкальным адресам столицы. Озвучил экскурсию знаменитый радио— и телеведущий Сергей Стиллавин», — говорится в сообщении.
Также пользователям приложения доступна карта площадок фестиваля «Московская весна A Cappella».
В маршруте экскурсии — такие знаковые для всех любителей музыки адреса, как Большой театр, Театр мюзикла, театр «Новая Опера» и квартал Московской государственной консерватории. Кроме того, слушатели узнают, где в столице прошел первый официально разрешенный бардовский концерт и в каком кафе до 1990 года любили собираться молодые московские музыканты и писатели.
На Манежной площади вспомним бравурные звуки оркестров под которые здесь некогда проходили парады физкультурников, на улице Арбат — конечно же, знаменитую песню Булата Окуджавы, а возле Дома Союзов — пышные балы московского Благородного собрания.
Чтобы совершить прогулку по музыкальной Москве в компании Стиллавина — садитесь на автобус маршрута М3 на остановке «Ильинские ворота» и включайте аудиоэкскурсию в мобильном приложении «Мосгорпасс». Это приложение можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. Помимо аудиодорожки, все описания доступны и в виде текста.
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