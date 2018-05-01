Ольга Серябкина рассказала о новой песне

Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина , являющаяся автором текстов многих популярных песен на отечественной эстраде, поделилась своим мнением на счет нового хита «Я не могу».

Песню исполнили участники шоу на ТНТ «Песни» Руслан Кримлидис и Кристина Кошелева. По признанию Серябкиной, она редко пишет дуэтные песни, но от выступления этой пары у нее появились мурашки. Последний раз парный хит Серябкина написала для Эмина и Ани Лорак. «Обычно, когда я работаю в паре, то каждый пишет за себя… И я очень давно не писала за двоих», — призналась Ольга.

Прежде чем написать хит для участников шоу, Серябкина долго общалась с ребятами и смотрела, как они ведут себя на реалити. «И мне кажется, я их поймала. И то, как они комфортно и органично чувствуют себя в этой песне, вы можете увидеть сами», — отметила певица и добавила, что рекомендует каждому ценителю хорошей музыки посмотреть отчетный концерт шоу «Песни».