Ольга Серябкина рассказала о новой песне 

Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, являющаяся автором текстов многих популярных песен на отечественной эстраде, поделилась своим мнением на счет нового хита «Я не могу».
Песню исполнили участники шоу на ТНТ «Песни» Руслан Кримлидис и Кристина Кошелева. По признанию Серябкиной, она редко пишет дуэтные песни, но от выступления этой пары у нее появились мурашки. Последний раз парный хит Серябкина написала для Эмина и Ани Лорак. «Обычно, когда я работаю в паре, то каждый пишет за себя… И я очень давно не писала за двоих», — призналась Ольга.
Прежде чем написать хит для участников шоу, Серябкина долго общалась с ребятами и смотрела, как они ведут себя на реалити. «И мне кажется, я их поймала. И то, как они комфортно и органично чувствуют себя в этой песне, вы можете увидеть сами», — отметила певица и добавила, что рекомендует каждому ценителю хорошей музыки посмотреть отчетный концерт шоу «Песни».