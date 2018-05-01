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Московский пасхальный фестиваль добрался до города на Неве
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Московский пасхальный фестиваль добрался до города на Неве 

Мир24 18 минут назад
Отличный подарок к Празднику весны и труда получили петербургские ценители классической музыки. До города на Неве добрался 17-й Московский пасхальный фестиваль. На сцене родной Мариинки два концерта дал Симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, передает «МИР 24».
В исполнении музыкантов прозвучали произведения Рихарда Штрауса и Моцарта, Клода Дебюсси и финского композитора Яна Сибелиуса. На сцену кроме оркестра выходили выдающиеся приглашенные инструменталисты, в том числе корейский пианист Сон Чжин Чо. В Санкт-Петербург Симфонический оркестр вернулся после длительных гастролей по России. Причем для каждого города была составлена своя уникальная музыкальная программа.
«Регионы заслуживают особого отношения арстистов и ведущих коллективов. Не стоит говорить, каким был концерт в Кемерово. Мы стараемся максимально внимательно регулировать свои выступления в регионах», — скахал Валерий Гергиев.
Впрочем, в родной город оркестр вернулся ненадолго. Свое 65-летие маэстро Валерий Гергиев 2 мая встретит в Москве. Музыканты дадут два концерта: в Большом зале Консерватории и в Концертном зале имени Чайковского.
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