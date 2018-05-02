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Мэр Москвы поздравил народного артиста России В. Маторина с 70-летним юбилеем
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Мэр Москвы поздравил народного артиста России В. Маторина с 70-летним юбилеем 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России оперного певца Владимира Маторина с 70-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма размещена на официальном портале мэра столицы.
«Выдающийся оперный певец и педагог, Вы являетесь гордостью отечественного и мирового музыкального искусства. Ваши триумфальные выступления украшают лучшие концертные площадки планеты и вошли в золотой фонд Большого театра. Ведущие оперные партии и духовная музыка в Вашем исполнении завоевали сердца миллионов слушателей. Вы ярко проявляете себя и на общественном поприще. Созданный Вами Фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси помогает восстанавливать храмы и музеи, поддерживает молодые таланты, способствует утверждению нравственных ценностей в нашем обществе», — говорится в телеграмме.
Оперный певец В. Маторин родился 2 мая 1948 г. в Москве. В 1974 г. окончил вокальное отделение Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (сейчас Российская академия музыки им. Гнесиных). С 1991 г. — солист оперной труппы Государственного академического Большого театра. Исполнил на его сцене более 60 партий в различных оперных постановках.
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