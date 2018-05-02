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Стало известно, кто выступит на Дне города в Екатеринбурге
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Стало известно, кто выступит на Дне города в Екатеринбурге 

АиФ Урал 17 минут назад
Фото: АиФ Урал
Музыкантов привезут на Урал за 5 млн рублей, об этом сообщает в среду, 2 мая, «АиФ-Урал».
Накануне на портале госзакупок появились результаты работы комисси по определению подрядчика, который организует выступление группы Мумий Тролль на День города в Екатеринбурге. Заказчиком выступал центр культуры «Урал». Победителем закупки стала компания «Эмоушен маркетинг групп „Премьер“». Музыканты выступят на площади 1905 года с 21 до 22 часов. Их выступление обойдется в 5 млн рублей. Однако организаторы получат все деньги не сразу. В течение трех дней после подписания договора им выплатят 1,5 млн рублей, а еще 3,5 млн будут выплачены после того, как состоится выступление группы «Мумий Тролль». В документации также отмечается, что играть для уральской публики музыканты будут вживую, без использования фонограмм.
Напомним, совсем недавно группа Мумий Тролль давала свой концерт в Екатеринбурге. Выступление музыкантов состоялось 29 апреля в рамках концертного тура, приуроченного к празднованию юбилея альбома «Морская».
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