«Это не Ваше»: Наталья Подольская в новом клипе примерила роль соблазнительницы

Популярная российская певица Наталья Подольская представила на суд поклонников свой новый клип, снятый на композицию «Проиграл», в котором она воплотила совершенно неожиданный образ роковой красавицы-соблазнительницы. Однако интернет-пользователи не оценили ни видеоряд, ни сингл молодой супруги Владимира Преснякова

Рыжеволосая красавица-певица Наталья Подольская опубликовала в личном микроблоге отрывок своего нового клипа на песню «Проиграл», в котором она предстала в совершенно неожиданном образе роковой красавицы, играющей с мужчиной в довольно опасные игры. Надо признать, что ролик получился довольно ярким и привлекательным.

Наталья появляется в кадре в разных образах, которые призваны охарактеризовать ее героиню как очень «дорогую» или даже роковую женщину, способную жестоко наказать мужчину не только за измену, но и за простое равнодушие. «Нам с режиссёром Алексеем Голубевым хотелось сделать что-то красивое и ироничное. Надеюсь Вам понравится», — написала в своем Инстаграм-аккаунте Подольская. Однако реакция поклонников оказалась вовсе не такой, как хотелось бы артистке.

«Мне было бы стыдно петь такую ерунду» «Ну и слова! Когда будут нормальные песни? Нормальные тексты? Голос есть, внешность, но почему нет нормального репертуара?» «Я бы к режиссеру этого клипа, больше не обращалась… бред какой-то! Это не Ваше совсем! Образы как из клипов Орбакайте»

«Очень красивая исполнительница-но на этом хорошее закончилось. Песня — не фонтан и клип не понравился» «Наталья нравится, но кто придумал полотенце на голове и кучу украшений?! Ну и слова в песне тоже мягко говоря смущают, причём тут мамина гордость? В общем после просмотра одни вопросы», — писали в сети разочарованные фанаты певицы. Отметим, что Наталья после выхода из декретного отпуска все чаще подвергается критике со стороны интернет-сообщества. К примеру, на днях 35-летнюю певицу упрекнули в чрезмерной худобе.

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