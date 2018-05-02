Феминистская группа из Израиля выступит на трех площадках фестиваля «Московская весна a cappella»

Новый Арбат, в Камергерском пер. и на Тверском бульваре, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». «В конкурсной программе фестиваля „Московская весна a cappella“ музыкальные коллективы и исполнители соло представляют программы, которые знакомят слушателей не только с разными жанрами, но и с разными музыкальными направлениями, представляют музыку, которая окрашена национальным и даже гендерным колоритом. Одним их таких коллективов, который приготовил для показа в Москве оригинальную программу, стала группа Alma Israeli Woman's Voice. По словам самих участниц группы, главная задача этого коллектива — познакомить слушателей самого разного возраста с музыкой, сочиненной и обработанной женщинами-композиторами из Израиля», — говорится в сообщении. В материале отмечается, что конкурс акапельного пения, который проходит в рамках фестиваля, объединил исполнителей из разных стран. Каждый коллектив ставит перед собой задачу показать свои достижения в вокале а капелла и одновременно представить репертуар, который будет интересен и специалистам из жюри, и слушателям. «Коллектив Alma Israeli Woman's Voice объединил пять вокалисток и пианистку. В репертуаре группы — церковная музыка, композиции на иврите, фолк-музыка на разных языках, спиричуэлы и джаз. Главное условие отбора репертуара — музыка должна быть написана или обработана именно женщинами», — добавили в оргкомитете.

Фестиваль «Московская весна a cappella» стартовал в столице с 27 апреля и продлится до 9 мая 2018 г.